Carta ao Dunga

Não se preocupe. Esta não é mais uma de tantas colunas recheadas de impropérios sobre a sua famigerada lista de convocação. Pode lê-la sem medo. Está no formato de carta aberta justamente para não ter o tom de uma crítica arrogante, mas de conversa.

A carta soará incomum, pois começarei te elogiando. Sinceramente. Porque você foi um vencedor como jogador, liderando nosso escrete em três mundiais, nos quais conquistamos um vice-campeonato e um título. E como técnico, mesmo sem experiência, levou seu time à conquista da Copa América, das Eliminatórias Sul-Americanas e da Copa das Confederações. Não é pouco. E todos aqueles que apostavam que sua indicação seria apenas um mandato-tampão até a volta do Felipão acabaram quebrando a cara.

Você deve se orgulhar dessas conquistas, sem jamais achar que elas conferem a você o direito de perder a humildade e a capacidade de ouvir opiniões diferentes. E aqui você ouvirá algumas, ou pelo menos uma. Mas, antes de discordar, eu queria concordar um pouco mais contigo. Queria dizer que achei corajosa a atitude de barrar o Adriano, ainda que goste do cara, no fundo apenas um sujeito emotivo. Ora, se alguém não consegue se dedicar a um clube, como imaginar que se dedicará à seleção, cujo regime de trabalho é mais duro e mais confinado? Vou mais longe: ainda que discorde, até entendo a barração de Neymar. Como Robinho e Luís Fabiano são titulares e Nilmar fez nada menos do que oito gols em 11 jogos sob seu comando, seria complicado levar outro atacante leve. Se Luís Fabiano se contundir ou for expulso, precisaremos de outro homem de área. É verdade que eu excluiria da lista um dos seis volantes que você pretende levar, para ter o ataque do Santos combinado com defesa da Inter de Milão - um luxo que todo técnico sonha em ter à disposição. Entretanto, dentro da sua lógica, entendo o sentido.

Agora chega o momento da nossa imensa, assustadora, abissal divergência: Paulo Henrique Ganso. Olha, Dunga, eu sei que você acredita piamente no estilo de jogo da seleção de 1994. No entanto, reconheça: faltou um Ganso nos EUA. Parreira até que tentou, com Raí e Mazinho, mas nossa vida teria sido mais fácil com um Ganso. Em 1998, também faltou um Ganso. Tanto faltou que até você tentou jogar de armador, arriscando passes em profundidade, especialidade do garoto do Santos, que a cada partida mete dez ou doze bolas inacreditáveis para os atacantes. E nem preciso te lembrar que perdemos a Copa de 1990 (e você foi injustamente crucificado, na ocasião) por causa de uma jogada - uma jogadinha só - no estilo Ganso. Metida de bola de Maradona para Caniggia e... fim de linha para nós.

O que o Ganso faz, meu caro, ninguém faz hoje no nosso futebol. Nem Kaká. Imagine, Dunga, se num jogo complicado contra uma defesa encruada como a da Itália, a gente tivesse a opção de colocar em campo um cara capaz de fazer pousar uma bola salvadora no peito do Robinho, mesmo cercado por um monte de volantes e zagueiros, como o Ganso fez na quarta, diante do Grêmio.

Sua única justificativa para não levar o jogador que está deixando o mundo de boca aberta - e que deixaria nossa torcida todinha do seu lado -, foi uma intransigente defesa da coerência. Jogador que não trabalhou com você, não vai. Ponto final. Bem, isso não é verdade - e, portanto, não é coerente. A inclusão do garoto na lista de espera deixou claro que você o levaria, sim. E ainda pode levar, se alguém se contundir. Entenda uma coisa: com Ganso numa lista, seja a principal ou a lista de espera, você já rompeu seu pacto com a coerência. Pena que você não tenha usado a quebra do dogma - sinal de inteligência, não de incoerência - para convocar de vez o jovem craque. Só assim, você teria se livrado da triste situação que vive hoje: ver o Brasil inteiro torcendo para que um jogador se machuque e o Ganso, enfim, possa ser chamado.