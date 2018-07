Cartola da Fifa quer divulgar documentos contra Teixeira

A renúncia de Teixeira impede que haja qualquer tipo de processo contra o brasileiro dentro da entidade. Mas Pieth entende que pelo menos deve haver uma iniciativa de transparência, expondo os envolvidos. "Isso é algo que precisa ser publicado. Temos pedido à Fifa para fazer isso desde o começo'', alertou.

O Estado revelou ontem que Teixeira conseguiu que o Tribunal Superior da Suíça mantivesse os documentos em sigilo. Nada pode ser revelado até o final do processo, que pode levar vários meses ainda. Ontem, porém, em declarações ao jornalista Graham Dunbar, Pieth afirmou que não abandonará o caso.

No entanto, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, que já viu o documento, teria alegado motivos legais - a decisão do trinunal suíço - para impedir que o especialista tivesse acesso ao conteúdo do processo.