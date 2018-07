Cartolas admitem que mídia prejudicou a Inglaterra

Um dia após a polêmica escolha por Rússia e Catar, dirigentes admitiram que a decisão da entidade de não apoiar a Inglaterra para 2018 teve relação com as reportagens da imprensa britânica que revelavam episódios de corrupção. O cipriota Marios Lefkaritis foi claro. "Definitivamente, isso (as reportagens) pesou", afirmou. O japonês Junji Ogura confirmou. "A reação do Comitê foi negativa."

A campanha inglesa saiu ao ataque. O presidente da candidatura, Andy Anson, insinuou que Blatter optou por levar a Copa a lugares onde a liberdade de imprensa não existe e, portanto, a reputação da Fifa não corre riscos.

Os ingleses também estavam inconformados por terem recebido apenas um voto (esperavam ter seis) e acusaram membros da Fifa de terem violado as próprias promessas. O primeiro-ministro David Cameron, o príncipe William e David Beckham passaram três dias em Zurique negociando. Um dos que quebraram a promessa foi o turco Senes Erzik, que votou nos russos.