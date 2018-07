CAS aceita recurso e libera Asafa Powell para competir

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) confirmou nesta segunda-feira que os velocistas jamaicanos Asafa Powell e Sherone Simpson, suspensos por doping desde abril deste ano, estão liberados definitivamente para voltarem a competir. A decisão foi tomada após audiência envolvendo todas as partes nos dias 7 e 8 deste mês, em Nova York.

Powell e Simpson já estavam liberados para competir, mas somente por decisão provisória, confirmada nesta segunda. A CAS reduziu de 18 para apenas seis meses a punição imposta aos dois atletas, em abril deste ano, em suspensão retroativa a junho do ano passado. Foi nesta data que os dois testaram positivo para o estimulante oxilofrina em seletiva jamaicana para o Mundial de Atletismo.

"Eu nunca pensei que escaparia de uma punição. No entanto, eu sempre senti que uma suspensão de 18 meses condizia com um primeiro teste positivo", disse Powell, em comunicado oficial. "As ações não foram intencionais e a CAS reconheceu isso", completou Sherone Simpson, campeã olímpica no revezamento 4x100 metros da Jamaica na Olimpíada de Atenas/2004.

Powell e Simpson recorreram à CAS logo depois de receberem a punição, em abril deste ano. No recurso, pediam a redução de 18 para só três meses. A Corte atendeu parcialmente ao pedido e diminuiu a pena para seis meses. Assim, os dois já podem competir desde 18 de junho, de acordo com a CAS.

Ex-recordista mundial dos 100 metros, Powell chegou a dominar a prova até 2008, quando o compatriota Usain Bolt se tornou soberano na distância, cravando seguidos recordes e conquistando títulos. Ao lado de Bolt, Powell foi campeão olímpico e mundial no revezamento 4x100 metros em Pequim/2008 e Berlim/2009.