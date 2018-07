CAS adia julgamento de Alberto Contador para novembro

A CAS explicou que o julgamento será adiado porque as partes envolvidas precisam de mais tempo para "buscar mais evidências e argumentos relacionados a um tópico científico específico", registrou a entidade, em nota, sem dar mais detalhes.

Inicialmente, o caso de Contador seria julgado entre os dias 1º e 3 de agosto, na próxima semana. Agora, o julgamento foi adiado para novembro, ainda sem uma data definida.

Mais alta corte de arbitragem do esporte mundial, a CAS vai analisar o recurso apresentado pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) e pela União Ciclística Internacional (UCI), que ficaram insatisfeitas com a absolvição do atleta pela federação espanhola de ciclismo, em decisão anunciada em fevereiro.

O espanhol foi flagrado no exame antidoping durante a Volta da França do ano passado, da qual saiu vencedor, com a substância clembuterol, que pode aumentar a performance respiratório de um atleta. A federação espanhola aceitou a justificativa do ciclista, que alegou ter ingerido carne contaminada com a substância proibida.