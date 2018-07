CAS adia julgamento do ciclista Alberto Contador

Com esse adiamento do julgamento no CAS, que poderia provocar uma suspensão de até dois anos em caso de condenação por doping, Contador deve ter condições de defender seu título na Volta da França, a mais importante e tradicional competição do ciclismo mundial, que será disputada entre os dias 2 e 24 de julho.

Contador foi flagrado no exame antidoping justamente na Volta da França do ano passado, quando conquistou seu terceiro título na história da competição. Ele alegou inocência, dizendo que a substância proibida clenbuterol teria aparecido em seu organismo por causa do consumo de carne contaminada.

A Federação Espanhola de Ciclismo aceitou as explicações de Contador e resolveu absolvê-lo. Mas a União Internacional de Ciclismo (UCI), entidade máxima do esporte, e a Agência Mundial Antidoping (Wada) não concordaram com a decisão dos espanhóis e entraram com recurso no CAS, pedindo punição para o atleta pelo doping.

O CAS tinha revelado anteriormente que deveria julgar o caso até o final de junho, justamente para definir a participação de Contador na Volta da França - ele, inclusive, continua competindo normalmente e está atualmente no Giro d''Italia. Agora, porém, adiou o julgamento sem maiores explicações e sem uma nova data. A corte disse apenas que precisava dar mais tempo para "todas as partes envolvidas se prepararem" e para "garantir a presença em pessoa de testemunhas e especialistas".