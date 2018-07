CAS culpa farmácia por doping de Cielo

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) divulgou ontem o teor da argumentação do julgamento dos nadadores brasileiros (incluindo o campeão mundial Cesar Cielo) flagrados em exame antidoping realizado no Troféu Maria Lenk, em maio.

O júri ocorrido há pouco mais de uma semana, na China, definiu a manutenção da advertência dada a Cielo pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), que foi liberado para disputar o Mundial de Desportos Aquáticos de Xangai. Hoje, a partir das 7 horas, o nadador briga pelo bicampeonato nos 50 metros livre - ele já foi ouro nos 50 m borboleta.

Mais uma vez a farmácia Anna Terra, de Santa Bárbara d"Oeste, aparece como responsável pela contaminação das cápsulas de cafeína ingeridas por Cielo, Nicholas dos Santos, Henrique Barbosa e Vinícius Waked - nos exames, os nadadores apresentaram a substância furosemida, um diurético, na urina coletada.

Em descrição detalhada do processo, a CAS afirma que uma declaração da farmácia, em nome de sua proprietária e com a data de 27 de junho, foi anexada às provas entregues pelos atletas, defendidos pelo advogado americano Howard Jacobs. No texto, Ana Tereza Cósimo de Souza teria confirmado que seu estabelecimento preparou receitas destinadas ao tratamento de doenças cardíacas, utilizando furosemida, no dia em que preparou a suplementação dos atletas.

Na argumentação da defesa, a Anna Terra aparece como estabelecimento de alta credibilidade. É mencionado, até mesmo, o fato de Cesar Cielo (pai do nadador) ter sido secretário municipal de saúde em Santa Bárbara d"Oeste e ter tido, sob sua responsabilidade, a fiscalização sanitária de farmácias de manipulação. Este conhecimento teria sido decisivo para que a Anna Terra fosse a escolhida para produzir a suplementação desde janeiro de 2010 para o nadador.

Desde a divulgação do caso de doping, a Anna Terra tem negado que a contaminação ocorreu em decorrência de seus procedimentos. O Estado tentou contato com a advogada da farmácia, Rosely Ferreira Pozzi, mas não obteve sucesso.