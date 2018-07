CAS define datas de audiências sobre Contador A Corte Arbitral do Esporte (CAS) realizará três dias de audiências no próximo mês para decidir o caso de doping do ciclista espanhol Alberto Contador. A CAS definiu nesta sexta-feira os dias 6, 7 e 8 de junho para avaliar as apelações da União Ciclística Internacional (UCI) e da Agência Mundial Antidoping (Wada) contra a liberação do tricampeão da Volta da França pela Federação Espanhola de Ciclismo.