CAS nega pedido do príncipe Ali e confirma eleição da Fifa para esta sexta A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) rejeitou nesta quarta-feira o pedido de suspensão da eleição à presidência da Fifa realizado pelo príncipe jordaniano Ali bin al-Hussein, um dos candidatos ao cargo. O órgão entendeu que não havia a necessidade de adiar o pleito desta sexta-feira apesar da alegação do príncipe Ali de que o atual processo de votação abre espaço para fraudes.