CAS reduz pena de alemã pega por doping em Sochi

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) decidiu nesta sexta-feira reduzir a punição por doping aplicada à biatleta alemã Evi Sachenbacher-Stehle, que testou positivo para dimetilamilamina durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi (Rússia), em fevereiro. A instância máxima do direito esportivo entendeu que ela não teve culpa no doping.

A Corte aceitou a tese de que o estimulante dimetilamilamina entrou no organismo de Sachenbacher-Stehle por conta de um suplemento contaminado. No entendimento da CAS, a alemã teve culpa "mínima" pelo doping. Por isso, a suspensão de dois anos foi reduzida para seis meses, permitindo que ela volte a competir imediatamente.

De qualquer forma, a atleta perdeu o quarto lugar obtido na final de uma das provas do biatlo. Sachebacher-Stehle foi bicampeã olímpica no esqui cross-country e migrou para o biatlo (que combina esqui cross-country e tiro) em 2012.

No total, foram sete casos de doping em Sochi, contra apenas um dos Jogos de Vancouver/2010. Além da biatelta alemã, acabaram pegos o letão Vitalijs Pavlovs, do hóquei, a ucraniana Marina Lisogor e o austríaco Johannes Duerr, do esqui cross-country, o italiano William Frullani e o polonês Daniel Zalewski, do bobsled.

Nicklas Backstrom, jogador do time masculino da Suécia de hóquei no gelo, também foi pego no doping. Ele deu positivo para uma substância contida em um antialérgico. A delegação da Suécia ficou indignada, já que a medicação seria de uso habitual de Backstrom. O jogador não foi escalado para a final e a medalha, mantida.