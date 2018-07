Bandeira é um símbolo forte, para qualquer país, estado, agremiação. E, por feliz coincidência, na noite de hoje a do Brasil estará ao lado da do Palmeiras, na inauguração oficial do novo estádio. O velho, querido e mítico Palestra Itália ressurge amplo, moderno, funcional - bonito mesmo. E com o nome de Allianz Parque, porque os tempos exigem tais parcerias.

Obra bonita, atrevida, embora um tanto apertada no miolo de um bairro que já foi mais aconchegante. Merecia um espaço amplo, para que a beleza sobressaísse na paisagem e fosse admirada sem empecilhos. Aventura tocada pra frente por iniciativa privada, com grande parte de recursos do construtor, que como contrapartida poderá explorar o espaço por 30 anos. E que superou entraves oficiais que não existiram, por exemplo, em outros locais.

Como nada no Palmeiras é simples e sereno, claro que houve polêmica, que se concentrou sobretudo na distribuição das cadeiras. O empreendedor queria uma coisa, a diretoria desejava outra. Aperta daqui, discute dali, o projeto está de pé, imponente como no hino do clube. Ambos os sócios devem ganhar muito, em dinheiro, prestígio e público. Shows e futebol não faltarão, e eis aí o jogo com o Sport e as apresentações do genial Paul McCartney.

A Casa Verde entra no visual da cidade. O Palmeiras pode orgulhar-se do espaço recuperado e se junta ao Corinthians na dianteira de concepção moderna para praças esportivas.

Para o torcedor conta ver a equipe exibir-se em cenário esplêndido. Mas, mais do que palácio, anseia por time forte, vencedor, que entre nas competições para brilhar, lutar por títulos. Não para exercer papel secundário e muito menos para amargar angústia e sufoco.

O Palmeiras infelizmente vive realidade decepcionante no ano do centenário. O elenco montado para 2014 está bem, mas bem abaixo mesmo, da tradição, da grandeza da história. A ponto de ainda se ver ameaçado pelo rebaixamento. Descerra as cortinas do teatro sob pressão, com necessidade de bater o Sport para respirar. Ou seja, dividirá a alegria com a aflição, com o medo de passar vergonha logo de cara.

Tomara, a partir de agora, o Palmeiras se coloque à altura do estádio que ergueu e volte a ser vitorioso. Vida longa e faceira ao rebatizado Allianz Parque - que, com o perdão da turma do marketing e sem tirar o mérito do esforço para ter os naming rights, para a velha guarda será sempre "o Palestra Itália", imortal, ou "o Palestra", ou "o campo do Parmera", como dizíamos no querido Bom Retiro. Auguri!

(Por falta de ingressos, acompanharei a festa pela televisão. Pena.)

Seleção. O Brasil de Dunga ganhou pela sexta vez consecutiva, e sempre fora de casa. Os 2 a 1 na Áustria mostraram uma rapaziada combativa, com o espírito de quem a comanda, e nada muito além disso. A seleção é remontada de olho em resultados, não em alterações significativas na mentalidade. Para os pragmáticos, tem alcançado o objetivo. Registre-se a entrada positiva de Firmino, autor do gol da vitória.

Edinho. O filho de Pelé foi condenado a mais de 30 anos de prisão, acusado de diversos delitos. Triste destino para quem nasceu em berço de ouro. Nas redes sociais, dizem que Deus castigou Pelé por nunca ter se aproximado de Sandra, a filha que teve quando era solteiro e que já morreu. Um leitor fez observação sensata. "Que Deus sádico seria esse que, para 'ensinar' Pelé, desgraçou duas vidas?" Para quem crê, Deus é expressão suprema de Bondade e não um ser vingativo e tosco.