Casaquistão tem prévia da Olimpíada Uma delegação de 14 brasileiros participa de praticamente uma prévia da Olimpíada de Londres, a partir da madrugada deste sábado, no Masters de Almaty, no Casaquistão, com transmissão de SporTV, BandSports e Esporte Interativo. Participam do evento apenas os 16 judocas mais bem colocados do ranking mundial nas 14 categorias olímpicas. Na Inglaterra serão os 22 homens e 14 mulheres mais destacados em cada categoria, obedecendo ao critério que determina apenas um atleta por país.