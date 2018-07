Casaquistão tenta sediar Olimpíada de Inverno de 2022 O Casaquistão, uma ex-república da União Soviética, apresentou uma candidatura para sediar a Olimpíada de Inverno de 2022, na cidade de Almaty. Pavel Novikov, vice-presidente do Comitê Olímpico do Casaquistão, disse que uma carta oficial foi enviada para a sede do Comitê Olímpico Internacional (COI), na Suíça.