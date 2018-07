Casemiro briga em treino e não joga

SÃO PAULO. DENILSON VAI OCUPAR A VAGA DE CARLINHOS PARAÍBA

A bronca pública de Leão após a partida contra o Atlético-PR parece ter surtido pouco efeito em Casemiro. No treino de ontem, o volante se envolveu em discussão com Marlos após tentar enfeitar um lance e perdeu mais pontos com o treinador, que tem mantido o camisa 8 na reserva.

"O Marlos ficou bravo porque o Casemiro tentou uma jogada de efeito e errou. Se tivesse acertado, não teria havido discussão", minimizou Leão. Irritado por não ter recebido a bola, Marlos xingou Casemiro, que retrucou. Apenas o meia, no entanto, foi afastado em parte do treino.

"Acho válido este tipo de discussão. Apenas atitudes mais extremas que não posso permitir", disse Leão, que sorriu e mostrou tranquilidade após ter obrigado os dois a fazerem as pazes. "Para mim já está resolvido. Eles é que saíram um pouco rabugentos."

O incidente ocorreu pouco mais de uma semana após Casemiro ter sido sacado na derrota para o Atlético-PR por conta do excesso de preciosismo. O volante entrou no meio do primeiro tempo e, após tentar três inversões e um passe de calcanhar errados, foi substituído no início da etapa final. Depois de mostrar-se magoado em entrevistas, ouviu uma dura de Leão. "Pensei que ele estivesse chateado porque jogou mal", disse o treinador. Contra o América-MG, Casemiro ficou no banco e não entrou.

Tudo ou nada. Amanhã, contra o Palmeiras, o São Paulo deve manter o trio ofensivo com Fernandinho, Dagoberto e Luis Fabiano. Para Leão, a vaga na Libertadores será decidida neste clássico. "No momento, não penso nem no Santos, apenas no 'vizinho'", disse o técnico.