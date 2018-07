Casey Stoner conquista pole da MotoGP na Holanda

Com a forte chuva que caia no circuito de Assen, Stoner não começou bem o treino desta sexta e estava apenas na nona colocação do grid até a atividade ser interrompida. Com o clima mais estabilizado e a rápida secagem da pista, o australiano conseguiu a marca de 1min33s713, a apenas quatro minutos para o fim.

Pior para Pedrosa, que liderava o treino com o tempo de 1min33s828, mas acabou sendo superado. Líder do Mundial, com 140 pontos, 25 a mais que Stoner, Jorge Lorenzo largará na terceira colocação, após ter conseguido o tempo de 1min34s001.

Mas o destaque da atividade desta sexta ficou por conta do alemão Stefan Bradl. Em sua primeira temporada na MotoGP, o piloto da LCR Honda surpreendeu em Assen. Depois de ser apenas o 11.º no treino livre da última quinta, ele cravou a marca de 1min34s035 e largará em quarto.

O britânico Cal Crutchlow será o quinto no grid, com o tempo de 1min34s486, seguido por Ben Spies, dos Estados Unidos, que marcou 1min34s644. Hexacampeão mundial, o italiano Valentino Rossi largará apenas em décimo, depois de ter cravado o tempo de 1min35s057.

Confira os tempos do treino classificatório:

1º. Casey Stoner (AUS/Honda), 1min33s713

2º. Dani Pedrosa (ESP/Honda), 1min33s828

3º. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 1min34s001

4º. Stefan Bradl (ALE/LCR Honda), 1min34s035

5º. Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha), 1min34s486

6º. Ben Spies (EUA/Yamaha), 1min34s644

7º. Andrea Dovizioso (ITA/Tech 3 Yamaha), 1min34s698

8º. Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda), 1min34s722

9º. Nicky Hayden (EUA/Ducati), 1min34s751

10º. Valentino Rossi (ITA/Ducati), 1min35s057

11º. Héctor Barberá (ESP/Pramac Ducati), 1min35s289

12º. Randy de Puniet (FRA/Aspar), 1min35s830

13º. Aleix Espargaró (ESP/Aspar), 1min36s007

14º. Michele Pirro (ITA/Gresini Honda), 1min36s647

15º. Mattia Pasini (ITA/Speed Master), 1min36s943

16º. Danilo Petrucci (ITA/Ioda), 1min36s967

17º. Karel Abraham (RCH/Cardion AB Ducati), 1min37s110

18º. Yonny Hernández (COL/Avintia), 1min37s191

19º. James Ellison (ING/Paul Bird), 1min37s281

20º. Iván Silva (ESP/Avintia), 1min37s554

21º. Colin Edwards (EUA/Suter), 1min38s305