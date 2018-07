Casey Stoner fatura pole na MotoGP e empolga torcida na Austrália

Mesmo fora da briga pelo título, Casey Stoner continua dando trabalho para os espanhóis Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, candidatos ao troféu da temporada 2012 da MotoGP. Diante de sua torcida, neste sábado, Stoner não deu chance aos rivais e conquistou a pole position da etapa da Austrália.

Sem sofrer ameaças dos adversários, Stoner garantiu o primeiro lugar do grid ao ser o único piloto a correr abaixo de 1min30s, com 1min29S623. Lorenzo vai largar em segundo, após fazer 1min30s140. E será seguido de perto pelo compatriota Dani Pedrosa, com 1min30s575.

Lorenzo e Pedrosa devem concentrar as atenções na corrida deste domingo. O primeiro poderá conquistar o título por antecipação se vencer na Austrália. Mesmo se não vencer, poderá ficar com o troféu, dependendo da posição de Pedrosa, faltando ainda uma corrida para encerrar a temporada, em Valência.

Fora desta disputa, Stoner terá a chance de confirmar seu domínio em casa e brilhar novamente em solo australiano, antes de sua aposentadoria, ao fim do ano. O piloto faturou a pole e venceu a corrida nas últimas cinco edições da etapa da Austrália.

A prova será disputada às 3 horas da manhã deste domingo (horário de Brasília).

Confira os primeiros colocados no grid da Austrália:

1º - Casey Stoner (AUS/Honda), 1min29S623

2º - Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 1min30s140

3º - Dani Pedrosa (ESP/Honda), 1min30s575

4º - Cal Crutchlow (GBR/Yamaha), 1min30s763

5º - Stefan Bradl (ALE/Honda), 1min30s798

6º - Andrea Dovizioso (ITA/Yamaha), 1min31s200

7º - Alvaro Bautista (ESP/Honda), 1min31s490

8º - Valentino Rossi (ITA/Ducati), 1min31s661

9º - Randy De Puniet (FRA/Aprillia), 1min31s667

10º - Nicky Hayden (EUA/Ducati), 1min31s681