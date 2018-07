Casey Stoner garante a pole da MotoGP na Austrália O australiano Casey Stoner não decepcionou sua torcida na madrugada deste sábado e garantiu a pole position no treino de qualificação para o GP da Austrália da MotoGP, no circuito de Phillip Island. Quarto colocado na classificação geral, ele marcou o tempo de 1min30s107 e garantiu a primeira posição do grid de largada.