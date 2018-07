Casey Stoner vence etapa da Austrália na MotoGP Casey Stoner manteve neste domingo sua supremacia no GP da Austrália da MotoGP, disputado no circuito de Phillip Island. Depois de largar na primeira colocação, o piloto australiano fez uma corrida tranquila e garantiu sem maiores problemas a vitória - a quarta consecutiva em casa. O resultado deixou Stoner na terceira colocação da classificação geral do campeonato, com 205 pontos.