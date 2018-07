Cássio já está consagrado

YOKOHAMA - Cássio acaba de defender um chute perigosíssimo de Hazard, recebe os cumprimentos de Paulo André e o estádio grita seu nome. Graças a ele, o placar permanecia 0 a 0 àquela altura do jogo, no início de segundo tempo.

Esse lance foi apenas um dos vários em que Cássio brilhou. E de novo o Corinthians ganhou o Mundial com uma atuação impecável de seu goleiro. Cássio não defendeu pênalti como Dida em 2000, no Maracanã, mas foi decisivo em Yokohama.

Logo no começo do jogo, Cássio salvou em cima da linha final um chute de Cahill. Depois, defendeu finalizações de Fernando Torres, Moses e Hazard que tinham endereço certo. "Só fiz a minha parte, como os outros que fizeram os gols", disse Cássio, refutando o status de herói.

A atuação brilhante valeu a Cássio a honra de ser o segundo goleiro eleito o melhor jogador do Mundial - o primeiro foi Rogério Ceni, em 2005. E foi uma conquista pessoal mais do que merecida. Ele evitou gols do Chelsea em quatro ocasiões, duas delas com defesas extremamente difíceis. O chute que Moses acertou no primeiro tempo, de curva, foi emblemático. Cássio, de 1m95, esticou-se e conseguiu jogar a bola para escanteio com os dedos.

"Essa foi a defesa mais difícil. Eu não vi a bola saindo. Acabei indo um pouquinho atrasado, mas consegui com minha envergadura espalmar a bola." Quando o telão do estádio reprisou o lance, foi possível ouvir um sonoro "ooooooooh" do público.

Apesar da dificuldade, essa talvez não tenha sido a defesa mais decisiva. Faltavam cinco minutos para o fim do jogo quando Torres ficou cara a cara com o goleiro. Aí o gigante Cássio ficou ainda mais gigante e defendeu com a perna direita.

Com o espanhol, Cássio travou um duelo à parte, sem medo. Ele chegou a se estranhar com o atacante, mas pediu desculpas. Na única vez em que Torres levou a melhor, estava impedido.

"Dava vontade de parar de jogar para aplaudi-lo", falou o zagueiro Paulo André. E ele fez isso. Paulo e todo o time aplaudiram Cássio quando ele recebeu a Bola de Ouro, troféu dado pela Fifa ao melhor do Mundial

"O goleiro deles foi o melhor do jogo. Nós tivemos quatro chances de gol e não fizemos", comentou um resignado Rafa Benítez, técnico do Chelsea.

Cássio dividiu o prêmio e o título com os companheiros. "Posso ter ganho o prêmio de melhor do jogo, mas a vitória foi do grupo. Todo mundo se doou, se entregou até o final."

VOLTA POR CIMA

A temporada foi tão boa para Cássio quanto para o Corinthians. Há um ano, ele estava sumido na Holanda, sem chance no PSV Eindhoven - havia voltado de um empréstimo para outro clube holandês, o Sparta Roterdã -, quando surgiu a chance de jogar no clube alvinegro. "Às vezes o atleta dá uma decaída e fica se perguntando se é bom mesmo. Que bom que consegui dar a volta por cima."

Ele chegou ao Parque São Jorge como terceiro goleiro, à espera de sua chance. E ela surgiu na Libertadores, nas oitavas de final, contra o Emelec. Em sua estreia, o time não sofreu gols.

"Quando eu entrei no time, todo mundo me apoiou, até quem ficou no banco, que foi o caso do Júlio César. O coletivo é que faz o Corinthians campeão."

Sua defesa mais emblemática - e que, para muitos, valeu o título da Libertadores - foi contra o Vasco, evitando um gol de Diego Souza. E ontem não faltou quem lhe perguntasse qual defesa foi mais difícil, essa ou a feita no chute de Moses. Ele foi direto: "O chute do Diego Souza."