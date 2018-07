A atleta sul-africana Caster Semenya deve voltar a competir em janeiro do próximo ano, segundo revelou o seu treinador, Michel Seme, nesta quarta-feira. A campeã mundial dos 800 metros não disputa uma prova desde setembro, quando sofreu contusão nas costas.

De acordo com o treinador, Semenya já voltou aos treinos leves e fará sua primeira competição na própria África do Sul. "Acho que ela deve voltar a competir em janeiro", informou Seme, acrescentando que a atleta ainda está fazendo tratamento para a contusão.

Semenya virou estrela do atletismo ao conquistar a medalha de ouro nos 800 metros no Mundial do ano passado, quando tinha apenas 18 anos. Mas na sequência, viveu grande polêmica ao passar por testes médicos para comprovar que é realmente mulher. Depois de ficar quase um ano afastada, ela sentiu a contusão logo após voltar a competir.