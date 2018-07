Castroneves acaba com jejum e vence na estreia

O Brasil começou com vitória a temporada 2012 da Fórmula Indy. Mas o feito não veio pelos carros de Tony Kanaan, que largou em 5.º (o melhor do País no grid de largada)mas não completou, ou do estreante Rubens Barrichello, que ficou apenas em 17.º. Foi com Helio Castroneves, encerrando um longo período de jejum, quem garantiu o verde-amarelo no pódio.

O piloto da Penske conseguiu sua terceira conquista nas ruas da cidade da Flórida. E o triunfo também serviu para afastar uma incômoda marca.

Na temporada passada, Helinho não havia vencido uma vez sequer - o brasileiro não comemorava desde setembro de 2010, quando ganhou no circuito oval de Motegi, no Japão. Foi a primeira vez que o tricampeão das 500 milhas de Indianápolis não venceu durante todo um campeonato.

O brasileiro usou uma estratégia ousada. Largando em 8.º, colocou-se entre os primeiros na parte final da prova e assumiu a liderança a 30 voltas da bandeirada, após uma bela ultrapassagem sobre o neozelandês Scott Dixon, o 2.º colocado.

Companheiro de Castroneves na Penske, o australiano Will Power, era o pole position, mas terminou em 7.º, precisando poupar combustível no fim da prova.

Melhor brasileiro no grid, Tony Kanaan, da KV, precisou abandonar na 21.ª volta, com problemas no alternador.

Barrichello mostrou que ainda tem muito o que aprender na Indy. O brasileiro largou em 13.º, teve dificuldades com o tráfego e terminou apenas em 17.º.

A decepção na etapa de abertura foi o escocês Dario Franchitti, atual campeão da Fórmula Indy. Piloto da equipe Chip Ganassi, ele ficou apenas com o 13.º lugar.

Homenagem. Helinho foi além de sua tradicional comemoração, aquela em que escala as grades em volta da pista e que lhe rendeu o apelido de "Homem- Aranha".

O brasileiro escolheu um ponto estratégico do circuito para celebrar a vitória. Parou o seu carro na Curva 10, que recebeu o nome de Dan Wheldon, piloto que morreu em um gravíssimo acidente na última prova da temporada passada, o GP de Las Vegas, disputado em outubro. Helinho subiu na grade e tocou a placa que mostra o nome do companheiro morto. "Esta vitória é para o nosso amigo que está lá em cima", disse.

Nascido na Inglaterra, Wheldon vivia em St. Petersburg e venceu a primeira prova realizada lá (em 2005). Além do nome na curva, o piloto também foi lembrado no início da prova. Sua irmã, Holly, deu a bandeirada inicial da corrida.

A próxima prova da Indy será realizada no dia 1.º de abril, no Alabama.