Castroneves ganha na Indy. Khodair, na Stock

Com uma estratégia perfeita na parada nos boxes, Helinho assumiu a liderança da prova a nove voltas do fim. Scott Dixon terminou na segunda colocação, seguido por Dario Franchitti. Will Power, vencedor das duas provas anteriores, ficou em quarto.

Stock Car. O paulista Allam Khodair foi o vencedor em Curitiba, na segunda corrida do ano. Ricardo Mauricio e Nonô Figueiredo, segundo e terceiro colocados, completaram o pódio.

Max Wilson ficou em quarto lugar e lidera a classificação após duas etapas, com 39 pontos. sete à frente de Nonô Figueiredo. Átla Abreu soma 29 e Allam Khodair tem 25 pontos.