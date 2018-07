Castroneves lidera primeiro treino para a Indy 500 Tricampeão das 500 Milhas de Indianápolis, Hélio Castroneves, da Penske, foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para a corrida deste ano, com uma volta completada com média de 226,603 milhas por hora, equivalente a 362,564 km/h. O segundo mais veloz do treino exclusivo para veteranos deste sábado foi o escocês Dario Franchitti, seguido pelo seu companheiro de equipe Ganassi, Scott Dixon.