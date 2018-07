Castroneves repete melhor marca nos testes da Indy 500

Mostrando a força da Ganassi em circuitos ovais, o neozelandês Scott Dixon fez a segunda marca do dia e o escocês Dario Franchitti o terceiro. Líder do campeonato, o australiano Will Power cravou o quarto melhor tempo.

O brasileiro da Andretti Green, Tony Kanaan, fez a quinta marca. Mario Moraes, da KV, terminou em sexto. Vitor Meira, da Foyt, foi o 11.º, Raphael Matos (Luczo Dragon/De Ferran), o 18.º, Bia Figueiredo, da Dreyer & Reinbold, ficou em 22.ª, e Mario Romancini (Conquest) acabou em 28.º.

Assim como aconteceu no sábado, a chuva atrapalhou o dia treinos e, no final da tarde em Indianápolis, caiu mais forte, o que motivou a direção de prova a antecipar o término das atividades, que seguem nesta segunda-feira.