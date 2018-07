Catanduva e Ourinhos disputam semifinal Catanduva e Ourinhos disputam o primeiro jogo da semifinal da Liga de Basquete Feminino, hoje, às 18h, no Ginásio do Colégio Jesus Adolescente, em Catanduva. As duas equipes voltam a se enfrentar segunda-feira, às 19h, em Ourinhos. Quem vencer dois jogos, se classifica.