Catanduva se prepara para reativar time

"Contamos com o apoio da prefeitura. Algumas empresas que já nos patrocinaram devem nos socorrer. Devemos saldar a dívida com a Federação Paulista e em seguida acertar pendências com jogadoras. No meio de abril deveremos estar iniciando a remontagem do time", diz Itajobi.

Ao menos uma atleta já está apalavrada com Catanduva. Trata-se da armadora Natália Burian, que está suspensa desde março do ano passado por ter sido flagrada no antidoping devido ao uso do anabolizante nandrolona. A punição da jogadora expira em novembro.

O Campeonato Paulista terá início em agosto.