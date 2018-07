Catanduvense, em festa pela volta à A-1, recebe o Mogi

O nome mais conhecido do elenco comandado pelo experiente Roberval Davino é Lúcio, o Lúcio Bala, meia que passou por Santos, Flamengo, Atlético-MG e Guarani.

Já o Mogi Mirim foi buscar no Mallorca, da Espanha, o seu principal reforço: o lateral Edson Ratinho. A expectativa é grande também sobre o meia Jéferson Maranhão, que se destacou no Ituano no Paulistão do ano passado.

O outro jogo será no ABC, no mesmo horário. O São Caetano recebe a Ponte Preta, no Anacleto Campanella.

O Azulão contratou o volante Moradei, ex-Corinthians, o lateral Vicente, que vem do Ceará, e o atacante Pedro Júnior, que jogou no Gamba Osaka, do Japão.

Já a Ponte Preta, animada com o retorno à Série A do Brasileirão, contratou o meia Enrico e o atacante Rodrigo Pimpão, que vieram do Vasco, além do goleiro Lauro, de volta ao clube depois de defender o Inter.