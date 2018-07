Catar exibe preocupação com logística se Copa do Mundo de 2022 for ampliada

O Catar quer conversar com a Fifa para discutir a viabilidade de aumentar para 48 o número de participantes da Copa do Mundo de 2022, após a entidade manifestar a possibilidade de ampliar um torneio que já enfrentou outros desafios operacionais.

A nação asiática levou dois dias para emitir uma opinião sobre a proposta apresentada pelo membros da Conmebol, na última quinta-feira, de antecipar em quatro anos a ampliação da Copa do Mundo de 32 para 48 seleções.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, que já garantiu a aprovação da expansão da Copa do Mundo a partir de 2026, disse ser receptivo ao pedido da Conmebol, embora tenha reconhecido a necessidade de se estudar a viabilidade da medida.

Há preocupação com a infraestrutura do Catar com o aumento do número de jogos de 64 para 80. "Antes de qualquer decisão ser tomada, é importante que sejam discutidas as operações e a logística com o aumento do tamanho do torneio no Catar", disse o Comitê organizador da Copa do Mundo do Catar em um comunicado enviado neste sábado à agência de notícias The Associated Press. "Independentemente do resultado, estamos confiantes em nossa capacidade de realizar a Copa do Mundo com sucesso em 2022".

A pequena nação tem apenas oito estádios planejados para o evento e a expansão da Copa do Mundo poderia exigir que os jogos adicionados ao calendário inicial fossem realizados em outros países próximos ao Catar.

O torneio já deve ser disputado em um calendário apertado de 28 dias para minimizar o impacto no calendário europeu. Além disso, ao invés de ser realizado em junho e julho, como é habitual, a Copa do Mundo de 2022 foi transferida pela Fifa para novembro e dezembro por causa do calor extremo do verão no Catar.