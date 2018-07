Catar faz a maior peneira do mundo pelo título de 2022

GENEBRA - Jogadores que poderiam fazer parte de futuras gerações da seleção brasileira ou tornarem-se potenciais craques, do padrão de Neymar ou Lucas, podem estar deixando o Brasil sem que o País jamais os conheça. Isso porque a Copa do Mundo no Catar ocorrerá em apenas uma década e o minúsculo país do Golfo decidiu que não quer ser apenas o palco do evento.

A meta é construir um time que, até 2022, terá condições de competir de igual para igual com as grandes nações do futebol. Para isso, porém, o Catar tem causado polêmica ao recrutar pelo mundo dezenas de crianças e jovens para treinar e, eventualmente, ganhar a nacionalidade do país. Africanos, asiáticos e até mesmo menores brasileiros têm seguido esta rota que, na avaliação de especialistas, beira o tráfico de crianças.

Atualmente, a seleção do Catar é apenas a 88.ª no ranking da Fifa. Mas no país que planeja construir nove estádios com ar condicionado e gastar US$ 88 bilhões (R$ 158 bilhões), não faltará dinheiro também para construir uma seleção que não deixe os anfitriões passarem vergonha.

A estratégia de importar jogadores e nacionalizá-los envolve investimento pesado, bancado pelo próprio governo. Cartolas e ex-jogadores consultados pelo Estado revelam que o Catar tem causado um verdadeiro terremoto no mundo do futebol.

"Há alguns anos fomos surpreendidos por um de nossos principais técnicos ao nos informar que estava deixando o Barcelona para ir para o Catar", revelou o vice-presidente do Barça, Jose Maria Bartomeu. "Logo ficou claro para todos que o objetivo do Catar é ter uma seleção forte. Querem se classificar para a Copa de 2018 e, para 2022, ter um time que permita chegar longe", explicou o cartola do Barça.

A importação de jogadores estrangeiros não é uma novidade. Mas, por décadas, esta prática limitava-se a nomes consagrados e que tinham a função de construir o interesse do povo pelo jogo, além de ensinar os atletas locais.

Agora, a lógica é outra. De olho em 2022, cartolas e governo levam crianças que, em dez anos, estarão no auge da carreira. O número de brasileiros que seguiram este caminho é mantido em sigilo, tanto pelo governo catariano quanto pela Fifa. No caso de Brasil e Argentina, os árabes subcontratam representantes nestes países para fazer a ponte.

Peneira. Mas o plano vai bem além. Em países onde a estrutura de olheiros é frágil, o Catar decidiu desembarcar com sua própria estratégia. Camuflada de um grande projeto social, os árabes criaram o Aspire, um centro de formação para jovens.

O projeto foi estabelecido em 2004 e, até aqui, olheiros contratados percorreram o mundo para realizar o que poderia ser chamado de a maior peneira da história. Aproximadamente 2 milhões de jovens foram testados em mais de 15 países, principalmente na África, mas também no Paraguai, Guatemala e Costa Rica. Só no ano passado a peneira envolveu 720 mil garotos. E para garantir que a escolha seja a melhor, o Catar contratou para a função Josep Colomer, o catalão que descobriu em Rosário um certo Lionel Messi e que é considerado como um dos melhores olheiros do mundo.

Por ano, Colomer pega mais de 150 voos pelo mundo e dorme em vilarejos no interior de países pobres, sempre na busca de uma pérola rara do futebol. Outro que faz parte do projeto é o preparador de goleiros José Luiz de Moura, ex-Flamengo e Botafogo.

A tese é simples: o talento não tem nacionalidade. Mas crianças de vilarejos perdidos na Savana africana ou no interior da Guatemala podem simplesmente jamais ser descobertas porque a família não tem dinheiro para chegar à cidade.

E no Catar o que não falta é dinheiro. Dos milhares de senegaleses, ganeses, quenianos, vietnamitas ou paraguaios avaliados, apenas cerca de 20 são selecionados por ano e enviados ao Catar. Lá, são tratados como pequenos príncipes, uma mudança radical na vida de jovens que, até então, apenas lutavam para sobreviver.

Oficialmente, a Fifa exige que qualquer transferência de jogadores menores tenha de ser aprovada pela entidade. Porém, no esquema montado pelo Catar, a viagem das crianças não aparece como transferência, mas sim como parte de um projeto social. O Aspire não é nem mesmo um clube de futebol e, portanto, enquanto o resto do mundo precisa cumprir regras para importar menores, no Catar esta prática não tem limite.

Os resultados deste esforço já começam a aparecer. Há poucos anos o time da Aspire massacrou a equipe jovem do Manchester United por 5 x 1 na final da Milk Cup, uma espécie de Copa São Paulo da Europa e que já revelou jogadores como Beckham.

O Catar rejeita a tese de que esteja usando o projeto para montar sua futura seleção. De fato, nenhum atleta do Aspire passou para o time nacional. A organização mostra como o projeto já formou jogadores que, anos mais tarde, ganhariam a Copa do Mundo Sub-20 pela seleção de Gana.

Mas pessoas envolvidas com o projeto revelam que enquanto os garotos escolhidos oficialmente são mantidos fora da seleção do Catar, outros (em tese os melhores) que passaram pela peneira não são "desperdiçados". Há dois anos, um ex-diretor do Aspire admitiu que o Catar abria as portas para estes jogadores. "Quando fazemos acordos, não exigimos que eles atuem pelo Catar", disse Andreas Bleicher. "Deixamos essa decisão para os jogadores."

Em sua seleção principal, sete dos 23 atletas foram nacionalizados pelo governo, entre eles o brasileiro Fabio Cesar. Nascido em Londrina, o paranaense era parte do time júnior do São Paulo.

Baba Malick é outro exemplo vivo do método usado no país. O senegalês foi contratado em 2006 pelo Umm Salal, desconhecido time da segunda divisão. Naquele ano, levou a equipe ao título. No ano seguinte, ganhou a nacionalidade e, menos de um ano depois, já entrava em campo pelo Catar em um jogo contra o Irã.

Saia-justa. Entre os cartolas, poucos se arriscam a fazer comentários sobre o assunto. Bartomeu, um dos principais dirigentes do Barça, evitou responder se considerava que o projeto Aspire era uma iniciativa humanitária. "Não sei dizer", afirmou.

A Fifa evita fazer críticas ao Catar. Há poucos anos, o presidente da entidade, Joseph Blatter, chegou a acusar clubes ricos de promover tráfico de escravos pelo mundo ao comprar menores. Nos últimos anos, porém, abandonou as críticas ao Catar. "Aspire tem um plano equilibrado para o desenvolvimento de jovens, com o apoio a educação e esportes", disse Blatter em 2008.

Questionada pelo Estado nesta semana, a Fifa se recusou a divulgar o número de menores brasileiros e estrangeiros que desembarcaram no Catar, apesar de ter estas informações em seu banco de dados. "Devido a políticas de proteção de dados, não podemos responder essa pergunta". Segundo a entidade, porém, mais de cem crianças brasileiras deixaram o País em 2011 para todo o mundo.

Um dos raros cartolas a reagir é Jacques Rogge, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI). Há uma semana o dirigente alertou que a entidade não gostava de ver a mudança de nacionalidade de atletas. Mas confessou que não tem poderes para impedir que uma pessoa mude de país.

Silêncio. A reportagem do Estado telefonou para a Aspire, também sendo recebida com hesitação. Uma telefonista questionou o motivo da ligação e insistia em saber por que a reportagem queria falar com a assessoria de imprensa, sobre quais assuntos gostaria de tratar e a finalidade.

Uma vez superado este obstáculo, a diretoria de comunicação evitou dar qualquer dado por telefone e pediu que as perguntas fossem encaminhadas por e-mail. A assessoria da Aspire também não deu sinal verde a um pedido de entrevista com o treinador de goleiros. Até o fechamento desta edição e depois de três dias de apelos, nenhuma resposta foi dada.

Para a Associação Foot Solidaire, que se ocupa dos direitos de centenas de jogadores africanos pela Europa, o Catar precisa ainda dar "muita explicação" sobre o que pretende fazer com estes garotos. Para John Kila, um dos integrantes da equipe de treinadores do Feyenoord, na Holanda, o impacto social deste projeto pode ser "desastroso". "Alguém precisa ir lá e fazer algo. As autoridades do Catar precisam saber que essas crianças precisam ser protegidas", completou.