Catar também quer Mundial de Atletismo no inverno

Alvo de polêmica por conta da Copa do Mundo de 2022, o Catar promete organizar no inverno o Mundial de Atletismo de 2019 caso seja escolhido na votação que vai acontecer nesta terça-feira, em Montecarlo (Mônaco), durante o congresso da Iaaf (Associação das Federações Internacionais de Atletismo).

A proposta de Doha é que o Mundial seja adiado em dois meses, acontecendo em outubro e não em agosto, como usualmente acontece. De acordo com Dahlan al Hamad, chefe do comitê de campanha, a temperatura no Catar em outubro tem média de 34 a 35 graus Celsius pela manhã e 30ºC à noite, quando são realizadas as finais.

Anualmente, Doha já recebe uma etapa da Diamond League em maio, quando o clima é ainda mais quente no deserto catariano. Eugene (EUA) e Barcelona (Espanha), sedes dos dois últimos Mundiais Juvenis, concorrem contra o Catar.

O emirado será sede da Copa do Mundo de 2022 e já foi definido que o Mundial não vai acontecer no meio do ano, durante o verão local. Duas datas estão em estudos: entre janeiro e fevereiro ou entre novembro e dezembro. Se a primeira opção for escolhida, a Fifa vai entrar em rota de colisão com o COI, que organiza os Jogos de Inverno na mesma época.