Cate Campbell bate recorde mundial dos 100m livre em piscina curta

O primeiro dia do Campeonato Australiano de Natação em Piscina Curta (25 metros) contou com um recorde mundial. Nesta quinta-feira, Cate Campbell registrou uma nova marca nos 100 metros livre ao completar a distância em 50s25.

+ ‘Se estiver bem, vou tentar disputar os Jogos Olímpicos de 2020’, diz Cesar Cielo

A marca registrada por Campbell é 0s33 mais rápida do que a anterior, da sueca Sarah Sjostrom, com 50s58, em agosto, durante a etapa de Eindhoven, na Holanda, da Copa do Mundo de Natação.

Campbell chegou aos Jogos do Rio, em 2016, como favorita a vencer as provas dos 50m e 100m livre, mas decepcionou ao ficar fora do pódio em ambas, na quinta e na sexta posição. Nesta temporada, então, não participou do Mundial de Esportes Aquáticos, em Budapeste.

O resultado obtido nesta quinta mostra que Campbell pode estar voltando a recuperar a forma. A nadadora, de 25 anos, completou os primeiros 50 metros da prova desta quarta em 23s21, sendo 0s28 mais rápida do que o antigo recorde de Sjostrom. E confirmou a quebra na segunda metade da disputa.

No pódio dos 100m livre, Cate Campbell teve a companhia da sua irmã, Bronte Campbell, que cravou 52s01 para garantir a segunda posição, e Emma McKeon, com 52s25. Elas também compuseram com a recordista a equipe do revezamento 4x100 metros que faturou o ouro na Olimpíada do Rio, no ano passado - Brittany Elmslie completou o time naquela oportunidade.