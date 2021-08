Categoria de Esportes é destaque em tradicional prêmio de fotografia do Brasil; veja algumas fotos

Um dos mais importantes prêmios da fotografia no País e com amplo reconhecimento mundial, o Fotografia Brasília Photo Show de 2021 tem um motivo em particular para ser especial nesta temporada. Em ano de Olimpíada, a de Tóquio, a categoria de Esportes aparece como grande destaque e promete englobar as mais belas imagens de diferentes modalidades. O futebol pelos rincões do País também continua sendo um dos mais praticados pelos profissionais.

Além de Esportes, outra categoria que ganha visibilidade nesta edição do festival é a do Fotojornalismo. Para efeitos de comparação, que provam a grandeza do concurso, em 2020, mesmo em cenário de pandemia, foram inscritas mais de 15 mil fotografias, que foram visualizadas 16 milhões de vezes nas redes sociais. Isso demonstra o tamanho do reconhecimento do prêmio, que é considerado o 'Oscar da fotografia'. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até o dia 26 deste mês.

Idealizador e curador do festival, o fotógrafo Edu Vergara acredita que esta edição, a sétima em sua história, será única. "Temos recebido um impressionante número de fotografias de alto nível, o que chama a atenção nessa temporada dos organizadores. A criatividade na crista da onda é notória. Posso adiantar que será uma edição marcante e muito bonita, além de bastante disputada", disse, em comunicado oficial. "A categoria de Esportes aparece como grande destaque justamente por ser um ano olímpico. O registro de atividades esportivas requer olhar atento do fotógrafo para que as imagens mais surpreendentes sejam capturadas no momento certo, pois quaisquer milésimos de segundo podem fazer a diferença."

Todas as fotos inscritas serão mostradas no evento. "Sempre esperamos fotos sensacionais na área esportiva. No Festival, essas imagens exibem o factual surpreendente. Mas, não raro, registram o extraordinário, o que consideramos fora da curva. São fotos marcantes, que contam uma história", disse Rodrigo Nimer, diretor executivo do grupo organizador. O festival está previsto para ser entregue em novembro deste ano. As premiações superam valores de R$ 50 mil. Além disso, o vencedor da categoria "Parques Nacionais" ainda ganha uma viagem para Fernando de Noronha.