'Cavadinha' contra o Botafogo mudou a carreira de Léo Rocha. Para pior

RIO - A desastrada "cavadinha'' na disputa por pênaltis contra o Botafogo que acabou por eliminar o paraibano Treze da Copa do Brasil colocou em desgraça o meia Léo Rocha. Ele quase apanhou no vestiário, não viajou com o restante do time de volta à Paraíba e deve perder o emprego.

O lance que levou o meia de 27 anos ao inferno foi bisonho. Era a quinta cobrança na decisão por pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e o placar estava 3 a 2 para o Botafogo. Loco Abreu cobrou e errou. Léo Rocha tinha a chance de empatar e tentou o que deveria ser uma "cavadinha''. Errou. Jefferson caiu e só precisou levantar a mão para defender o chute fraco.

No vestiário, os jogadores fizeram cara de poucos amigos para Léo Rocha e por pouco o gerente de futebol do Treze, Gil Baiano, não o agrediu. O meia ainda foi avisado de que não deverá continuar no clube.

Oficialmente, Rocha, nascido em Itaocara (RJ), ainda não foi dispensado. "Só vou me posicionar oficialmente amanhã (sexta) ou na segunda-feira, mas vou dizer uma frase sobre este episódio, para que vocês entendam bem: 'Aqui no Treze só trabalha vencedor'", disse o presidente do clube, Fábio Azevedo.

Para o técnico Marcelo Vilar, faltou responsabilidade ao atleta. "Ele foi ousado demais", disse. "Ele se defendeu dizendo que costumava bater assim."

CLASSIFICADO

Com dois gols de Anderson Aquino, o Coritiba bateu o Nacional por 2 a 0 e se classificou, já que empatoupor 0 a 0 em Manaus.

A CBF divulgou ontem datas e horários da segunda fase da competição. Os jogos de ida serão quarta e quinta-feira, em 4, 5, 11 e 12 de abril. Os dois gols ou mais marcados na casa do adversário continuam evitando a segunda partida. Os jogos de volta começam em 18 de abril.