Cavaleiro Fábio Sarti vence GP da Copa São Paulo

O cavaleiro Fabio Sarti foi o campeão do Concurso de Salto Nacional 47ª Copa São Paulo, mais antigo evento hípico da Sociedade Hípica Paulista, neste domingo. Ao todo, 25 conjuntos de sete estados brasileiros largaram no GP, a 1.55 metro, válido pela 3ª etapa do ranking brasileiro senior top (rendimento máximo).

Último conjunto na pista Fábio, montando Mel JC, égua que fez sua estreia em um GP, fez dois percursos sem faltas, em 53s77 no 2º, conquistando pela primeira vez o GP da Copa São Paulo. O vice-campeonato ficou com o cavaleiro pan-americano do interior paulista Lourenço Vieira da Silva apresentando Salamandra Baloubina, em 54s40. Em 3º lugar chegou o top de Minas Gerais Felipe Lopes Morgan montando Horse a Porter Top Team Dartagnan JB Lavizzo, em 59s28.

“Já bati na trave duas vezes em 2º e 3º lugares. Foi uma conquista muito importante e também marcou a estreia da Mel, que tem 10 anos, em um GP tão importante. Ela saltou perfeitamente e vencer dentro de casa tem um gosto muito especial", afirmou Fábio, Sarti, de 43 anos.

O GP foi válido pela 3ª de 9 de nove etapas do Ranking Brasileiro Senior Top 2018. O brasiliense Luiz Felipe Pimenta Alves, 8º no GP, se manteve na liderança. José Roberto Reynoso Fernandez Filho, tricampeão da Copa São Paulo, fechou em 9º lugar.

Na segunda disputa mais importante da Copa São Paulo, o GP/Clássico, a 1,45 metro, a jovem amazona Victoria Junqueira Ribeiro de Mendonça, 19, montando Una Bella B bateu campeões brasileiros e medalhistas pan-americanos conquistando topo do pódio no sábado. Victoria, campeã brasileira young riders 2017 (categoria de rendimento máximo para jovens de 16 a 21 anos), montando Una Bella, foi a última em pista e cruzou a linha de chegada em 30s66.