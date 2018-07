Cavaliers sofre, mas vence o Pistons na estreia dos playoffs da NBA

LeBron James conseguiu um "double-double" com 22 pontos e 11 assistências. Mas o cestinha da partida foi o armador Kyrie Irving, que terminou com 31 pontos e seis assistências. Já Kevin Love também alcançou um "double-double" com 28 pontos e 13 rebotes.

Pelo lado dos Pistons, Kentavious Caldwell-Pope, com 21 pontos, e Marcus Morris, com 20, foram os principais destaques. As duas equipes retornam à quadra na próxima quarta-feira, em mais um duelo em Cleveland da série melhor de sete confrontos entre as duas equipes.

Em outra partida já encerrada neste domingo pelos playoffs da NBA, o Miami Heat também fez valer o mando de quadra e derrotou o Charlotte Hornets por 123 a 91. Os destaques da partida pelo lado do time anfitrião foram Hassan Whiteside, com 21 pontos e 11 rebotes, e Luol Deng, com 31 pontos e sete rebotes. Pelo lado dos visitantes, Nicolas Batum anotou 24 pontos. As equipes fazem o segundo jogo da série na próxima quarta-feira.