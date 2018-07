Cavendish bate Greipel e vence etapa da Volta da França

A 11ª etapa, de 167,5 quilômetros, entre Blaye-les-Mines e Lavaur, foi a terceira vencida por Cavendish nesta edição da Volta da França, em um total de 18 que já ganhou na competição em sua carreira.

Para chegar à vitória, o britânico teve que superar um pequeno problema mecânico em sua bicicleta, além da chuva que caiu durante a prova. Nenhuma das adversidades, no entanto, o impediram de ficar à frente de Greipel e de Tyler Farrar, que terminou em terceiro.

Mesmo com a terceira vitória em 11 etapas disputadas, Cavendish não é o líder geral da Volta da França. A camisa amarela - dada ao ciclista com o melhor tempo na soma das etapas - segue com o francês Thomas Voeckler.

Os ciclistas voltam a competir nesta quinta-feira, quando acontecerá a 12.ª etapa da mais tradicional prova do ciclismo mundial. Será a primeira de três etapas nos Pirineus, com trajeto sobre o Col du Tourmalet e linha de chegada no topo da Luz-Ardiden.