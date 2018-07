Cavendish elogia 'coragem' de comissão que excluiu Sagan da Volta da França

O ciclista britânico Mark Cavendish elogiou a "coragem" da comissão responsável pela decisão de excluir Peter Sagan, o atual campeão mundial, da Volta da França após ele ser atingido por uma cotovelada do rival no sprint da etapa da última terça-feira, um ato que deixou ambos fora da sequência da competição.

Nesta quarta-feira, em Vittel, palco da largada do quinto estágio, Cavendish disse que sua preocupação imediata após o acidente era com o sangramento em um dos dedos da sua mão direita. "Havia apenas uma poça de sangue no chão. Eu pensei: 'Eu vou sangrar até a morte aqui'. Mas meus companheiros de equipe estavam por perto e me ajudaram a ficar de pé", afirmou.

O dono de 30 vitórias em etapas da Volta da França foi posteriormente diagnosticado com uma fratura no ombro direito e deixou a prova. Já Sagan, que concluiu a etapa, foi desqualificado pelo seu ato. "É preciso muita coragem para eliminar o campeão do mundo da Volta da França".

Cavendish disse não ter problemas com Sagan e que sua ação não lhe pareceu mal-intencionada. O britânico enfatizou que eles são bons amigos e disse que o eslovaco o ligou na noite de terça-feira enquanto ele estava sendo examinado no hospital.

A explicação de Sagan para mover o seu cotovelo direito na direção em que estava Cavendish foi de que ele estava apenas tentando ficar ereto. "Ele disse que estava se mantendo equilibrado, então foi bom saber. Ele disse que não sabia se eu estava chegando", disse Cavendish. "Era sobre o cotovelo que eu estava com dúvidas. Falei com Peter sobre isso. Seja ou não, foi intencional e não pareceu bom".

Além disso, Cavendish rejeitou as avaliações de que ele estava tentando passar por um espaço estreito demais. "Eu sei o tipo de espaços em que eu caibo", afirmou o britânico, que elogiou Sagan por ir imediatamente ao ônibus da sua equipe para pedir desculpas. "Foi uma coisa honrosa ver Peter lá no ônibus, já para se desculpar. Isso mostra nosso relacionamento, mostra o homem que ele é e eu realmente aprecio isso mais do que qualquer coisa", comentou.

No entanto, Sagan também elogiou a comissão da União Ciclística Internacional por sua decisão de desqualificar Sagan, a classificando como um dos "júris mais experientes que vi na Volta da França". "É triste que ambos estejamos fora da Volta da França. Nos falamos, estamos bem", concluiu.