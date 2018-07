Cavendish vence etapa e Froome mantém liderança da Volta da França Os britânicos tomaram conta da festa na 14.ª etapa da Volta da França, neste sábado, nos 208,5 quilômetros entre as regiões de Montélimar e Villars les Dombes. Mark Cavendish mostrou por que é um dos grandes ciclistas de todos os tempos em longas distâncias e venceu mais um estágio da mais tradicional prova da modalidade, mas quem mais comemorou foi Chris Froome, que terminou junto do pelotão principal e manteve-se na liderança geral do evento.