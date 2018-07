Cazorla alerta Espanha para trio de ataque uruguaio

RECIFE - A Espanha estreia na Copa das Confederações neste domingo, diante do Uruguai, no Recife, e entrará em campo com um claro objetivo: parar o trio ofensivo adversário. Nesta sexta-feira, o meia Santi Cazorla, do Arsenal, admitiu a preocupação com Luis Suárez, Diego Forlán e Edinson Cavani e alertou seus companheiros para a capacidade técnica destes jogadores.

"Vai ser uma partida totalmente diferente da que jogamos há alguns meses", disse, lembrando do amistoso vencido pela Espanha por 3 a 1, em Doha, em fevereiro. "Aqui jogaremos mais que um amistoso. Eles tem uma equipe difícil de ganhar e muito competitiva, que tem Cavani, Luis Suárez, também tem o melhor jogador da Copa de 2010 (Forlán). É uma equipe que leva muito perigo."

Cazorla admitiu que a Espanha enfrentará o rival mais perigoso da chave logo na estreia, mas garantiu que o time encarará todas as partidas como "finais". O meia ainda pediu respeito a Nigéria e Taiti, os outros adversários da seleção no Grupo B da Copa das Confederações.

"Para nós a partida mais importante é do Uruguai. Depois, vamos encarar partida a partida, tomando cada uma delas como finais para chegar ao triunfo. Vão ser todas partidas igualmente importantes e complicadas", afirmou.