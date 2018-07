CBAt anuncia que Marilson e Solonei estão fora do Pan de Toronto

Com uma lesão muscular na panturrilha esquerda e afastado dos treinamentos, Marilson Gomes dos Santos está mesmo fora dos Jogos Pan-Americanos. Nesta quinta, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou os convocados para ir a Toronto (julho) nas provas mais longas e confirmou a ausência do veterano da equipe BM&F Bovespa, que deve correr a maratona do Mundial de Pequim (China) em agosto.

Campeão pan-americano em Guadalajara (México), há quatro anos, Solonei Rocha da Silva (Orcampi/Campinas) escolheu não defender o título em Toronto, no dia 25 de julho, para poder correr em Pequim, logo na abertura do Mundial, em 22 de agosto. Como terceiro colocado do ranking nacional, ele tinha a prerrogativa de escolher.

Assim, foram convocados o campeão da maratona dos Jogos Pan-Americanos do Rio-2007, Franck Caldeira (BM&F), e Ubiratan Jose dos Santos (Usina São José-PE), que fizeram índice para o Pan antes do início da tomada de tempos para o Mundial.

O time que vai a Pequim na maratona deve ser oficializado na próxima semana, uma vez que a tomada de índices se encerra no próximo domingo. Hoje, Marilson, Solonei e Gilberto Silvestre Lopes (Pé de Vento) são os três primeiros do ranking.

FEMININO

Entre as mulheres, foram convocados a atual campeã pan-americana Adriana Aparecida da Silva (Pinheiros) e Marily dos Santos (Veteranos-BA), as duas atletas que tinham prioridade de convocação para o Mundial. Além delas, só Sueli Pereira Silva (Cruzeiro), Michele de Lima (Pinheiros) e Roselaine Souza Ramos Benites (Instituto Correr Bem) têm índice para ir a Pequim.

MARCHA ATLÉTICA

Na outra prova em que o período de tomada de índices para o Pan já se encerrou, os 50km da marcha atlética, não havia outra opção, uma vez que só dois brasileiros fizeram índice. Foram convocados para Toronto Mario José dos Santos Junior (BM&F) e Jonathan Riekmann (ABBLU-SC).