CBAt confia em mais um índice olímpico no atletismo O Brasil espera apenas a realização do Troféu Brasil de Atletismo, a partir desta quarta-feira, no Estádio Ícaro de Castro Melo (Ibirapuera), em São Paulo, e da divulgação da lista oficial de classificados no tênis para definir a sua delegação que vai aos Jogos Olímpicos de Londres.