CBAt confirma GP Brasil no dia 20 de maio, no Rio A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou que em 2012, pelo terceiro ano seguido, o GP Brasil de Atletismo será realizado no Rio de Janeiro, no Estádio do Engenhão, construído para receber as provas da modalidade dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Neste ano, a competição ocorrerá no dia 20 de maio.