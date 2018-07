CBAt confirma lista de brasileiros no Mundial de Moscou

A lista apenas oficializou os nomes dos brasileiros que haviam obtido nas últimas competições nacionais e internacionais. Parte da delegação já está na Europa para treinos visando disputas que vão preceder o Mundial, principal evento de atletismo da temporada.

As velocistas Franciela Krasucki, Evelyn Carolina dos Santos e Vanda Gomes vão disputar os 100 e 200 metros no Meeting de Lucerna, na Suíça, nesta quarta. Ana Cláudia Lemos, maior aposta do Brasil nos 100m, vão competir na sexta na etapa de Mônaco da Diamond League.

Fabiana Murer, atual campeã mundial no salto com vara, está se preparando em Fórmia, na Itália, assim como Augusto Dutra, Thiago Braz e Karla Rosa da Silva. Os atletas que ainda estão no Brasil vão viajar para a Rússia no dia 1º de agosto para iniciar a fase de aclimatação na sede do Mundial.

Confira a lista dos brasileiros que vão competir no Mundial:

Masculino

Bruno Lins - 200m

Aldemir Gomes - 200m

Anderson Henriques - 400m - 4x400m

Kleberson Davide - 800m

Mahau Suguimati - 400m com barreiras

Hugo Balduíno de Sousa - 4x400m

Pedro Luiz Burmann - 4x400m

Wagner Francisco Cardoso - 4x400m

Jonathan Henrique da Silva - 4x400m

Thiago Braz - salto com vara

Augusto Dutra - salto com vara

João Gabriel Santos Souza - salto com vara

Mauro Vinícius da Silva, o Duda - salto em distância

Jefferson Sabino - salto triplo

Ronald Julião - lançamento do disco

Carlos Chinin - decatlo

Solonei Rocha da Silva - maratona

Paulo Roberto de Almeida Paula - maratona

Caio Bonfim - 20 km marcha

Mário José dos Santos Júnior - 50 km marcha

Feminino

Ana Cláudia Lemos - 100m - 200 m - 4x100m

Franciela Krasucki - 100m - 200 m - 4x100m

Joelma Sousa - 400m

Rosangela Santos - 4x100m

Evelyn Carolina dos Santos - 4x100m

Vanda Gomes - 4x100m

Keila Costa - salto triplo

Fabiana Murer - salto com vara

Karla Rosa da Silva - salto com vara

Geisa Arcanjo - arremesso do peso

Fernanda Borges - lançamento do disco

Jucilene Lima - lançamento do disco