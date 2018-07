CBAt confirma novo doping e suspende atleta por 90 dias

A CBAt informou que o atleta foi avisado sobre o doping no último dia 9 de novembro e apresentou justificativas, que não foram aceitas pela entidade, no dia 28 do mesmo mês. "Na mesma ocasião, o atleta abriu mão do exame da contraprova (amostra B) de sua urina, configurando tal resultado infração de doping, fato este comunicado ao atleta em 13 de dezembro de 2010", revelou a CBAt em um comunicado oficial.

A entidade ainda explicou que a substância encontrada no atleta é considerada "específica" dentro da lista das proibidas pela WADA e, pelo fato de esta ser a primeira infração cometida por ele, foi aplicada uma suspensão de apenas 90 dias ao corredor. Rocha ainda foi desclassificado da Volta das Nações por causa do doping.

Prednisona e Prednisolona são duas substâncias que aumentam a capacidade de armazenamento de energia no organismo e costumam ser indicadas no tratamento de traumas que envolvam dor e inflamação.