CBAt contrata técnico cubano para provas com barreiras

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou nesta quarta-feira a contratação do cubano Santiago Antúnez, que foi técnico do também cubano Dayron Robles, ex-recordista mundial e campeão olímpico dos 110 metros com barreiras. Ele vai trabalhar no Brasil até 2016.

O cubano de 67 anos já está no País, junto com seu filho e assistente Kelvys. "Santiago Antúnez é um dos maiores especialistas do mundo em provas com barreiras. No Brasil, ele atuará como consultor de treinadores", explicou Antonio Carlos Gomes, superintendente de alto rendimento da CBAt.

Santiago Antúnez já havia trabalhado no Brasil entre 1996 e 1999, quando coordenou o Centro de Alto Nível instalado na Vila Olímpica de Manaus, existente até 2002. Em 2010, o cubano recebeu o prêmio "Técnico do Ano" da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF).