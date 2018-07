CBAt cria competição exclusiva para velocistas e revezamentos

A competição promete reunir os melhores nomes das provas de 100m e 400m do País no próximo dia 6 de fevereiro, quarta-feira, na pista da Comissão Desportiva da Aeronáutica (CDA), no Campo dos Afonsos, no Rio. Os 20 primeiros do ranking brasileiro do ano passado estão convidados para o torneio, que só não terá a disputa dos 400m para mulheres.

A competição inteira deve durar apenas 3 horas, com semifinal e final nos 100m e final por tempo nos 400m. A ideia é que a comissão técnica depois possa testar as equipes de revezamento, em formações escolhidas pela CBAt.

Também em fevereiro, nos dias 27 e 28, o Rio de Janeiro vai receber o evento-teste da marcha atlética, na praia do Pontal, Zona Oeste. Nas demais provas, a abertura da temporada nacional será só em maio, no Ibero-Americano, possivelmente no Engenhão, como evento-teste do Rio-2016.