CBAt entrará em contato com a Prefeitura de Guarulhos sobre uso da pista de atletismo

Em resposta à denúncia do uso da Pista de Atletismo de Guarulhos para exposição de carros, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) pediu informações e esclarecimentos à Prefeitura Municipal de Guarulhos acerca do ocorrido. Localizado Estádio Arnaldo José Celeste, na Ponte Grande, o evento aconteceu na pista de atletismo onde treinam atletas olímpicos.

Segundo a CBAt, a ideia desse contato com a Prefeitura do Guarulhos é de "levantar os fatos para tomar as medidas cabíveis para a responsabilização pelos estragos causados ao local". A entidade relembra que nesse local, hoje ocupado por veículos e automóveis, treinou João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, ex-recordista mundial do salto triplo, dono de duas medalhas olímpicas no salto triplo.

"Juntaremos as informações, fotos e relatos e apresentaremos uma representação ao Ministério Público do Estado de São Paulo para que apure o cometimento de infrações funcionais que, certamente, resultarão em prejuízo ao erário municipal, por ação ou omissão", explicou Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt.

A CBAt também encaminhará ofício à Câmara Municipal do município, ao pedir que apure e responsabilize os agentes públicos que autorizaram o evento, cobrando ressarcimento do prejuízo causado ao local. "A Câmara Municipal tem o poder de 'guardiã da sociedade'", acrescentou Wlamir.

Wilson David, que competiu nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, denunciou o uso indevido da pista na última semana, ao Estadão. "É um desrespeito ao esporte da cidade, causou uma indignação total em todos os atletas", afirmou o ex-atleta, que hoje é colaborador da secretaria do Meio Ambiente da cidade de Guarulhos. "Foram afetados o sistema de drenagem, a borda de cimento e o piso da pista, que ficou ondulada", completou