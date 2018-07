CBAt leva Murer e Augusto Dutra para treinarem na Suécia por 3 semanas Dois dos principais nomes do salto com vara no País, Fabiana Murer e Augusto Dutra foram contemplados com recursos do Plano Brasil Medalha, do governo federal, e, levados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) vão treinar durante as três primeiras semanas de fevereiro em Malmö, na Suécia. Os dois, atletas da BM&F Bovespa, serão acompanhados do técnico Elson Miranda, um médico e um fisioterapeuta.