CBAt oficializa as datas do Grande Prêmio e do Troféu Brasil para dezembro

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) oficializou nesta sexta-feira as datas do Grande Prêmio de Atletismo e do Troféu Brasil para o mês de dezembro. As datas haviam sido anunciadas em agosto, mas eram provisórias. Agora os dias foram confirmados pela entidade.

O Grande Prêmio será no dia 6 de dezembro, na nova pista do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), em São Paulo, entre 13h30 e 17 horas. O Troféu Brasil será realizado no mesmo local, entre os dias 10 e 13 do mesmo mês. Inicialmente, a competição estava marcada para maio, em Porto Alegre.

Leia Também Conheça a primeira mulher a treinar um time masculino de futebol no Egito

As duas competições serão disputadas sem a presença de público. Mas poderão ser acompanhadas ao vivo pelo Canal Atletismo da TVNSports https://canalatletismo.tvnsports.com.br/

Tanto na disputa do Grande Prêmio quanto na do Troféu Brasil os atletas vão poder buscar índice olímpico para os Jogos de Tóquio, adiados para 2021. Por determinação da World Athletics, federação internacional do atletismo, os índices podem ser alcançados a partir do dia 1º de dezembro.

Por enquanto, 17 atletas brasileiros do atletismo que já fizeram índices para a Olimpíada.