CBB acerta seguro e Leandrinho já joga na Argentina A Confederação Brasileira de Basquete acertou o seguro do ala-armador Leandrinho. O jogador é agente livre e não tem contrato com nenhum time da NBA. Por isso, o valor será bem mais alto do que o dos outros atletas - US$ 123 mil (R$ 255 mil). Leandrinho não vai poder atuar em São Carlos (SP), onde a seleção faz hoje, às 21 horas, seu último amistoso, contra a Grécia. Mas provavelmente estará liberado para atuar no Super Four, em Buenos Aires, a partir do dia 5.